Millo insinua que retirarien la paraula a Puigdemont a la cimera de presidents si parlés del referèndum

Josep Pagès i Canaleta CASES FREDES PER LA POBRESA DIR QUES FARA EL REFERENDUM SI ES MENTIR .. ES ENGANYAR A TOT CATALUNYA ALS CATALANS DIR QUES FARA EL REFERENDUM SI ES MENTIR .. ES ENGANYAR A TOT CATALUNYA ALS CATALANS

8 de gener de 2017, 22.45 h

PUIGDEMONT ¿ EL 17 DE GENER NO TENIAS UNA REUNIO A ANDORRA HE ? President ja te avisan no te deixaran PARLAR EN LLIBERTAT ,, Per aixo millor que no i baixis a MADRID Que su faixin sense Catalunya ..NO I BAIXIS FERIAS EL RIDICUL Seria una VERGONYA PER ELS CATALANS Si i i vas he SEGUR que aquel dia tens algun Viaje alguna Ciutat Fora de Espanya o a ANDORRA ....