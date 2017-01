Un regidor d'ERC l'Hospitalet i exmembre de Súmate demana la dissolució de l'entitat

Última actualització Dilluns, 9 de gener de 2017 05:00 h

De chiste. Todo.

Más valdría la disolución, y correr un tupido velo sobre el último año y medio, sin rumbo y sin proyecto... https://t.co/imbc29vqwd — Coque #NouLH (@coquegarcia) 7 de gener de 2017

En la mateixa línia s'ha mostrat el també exmembre de Súmate i col·laborador d'ERC, José Rodríguez, qui denuncia la hipocresia de l'expresident de l'entitat, Eduardo Reyes, qui demana que no s'utilitzi el càrrec de l'entitat com a trampolí personal per assolir un càrrec polític.