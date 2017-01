Última actualització Dilluns, 9 de gener de 2017 08:55 h

Confirma que "Puigdemont manté no anar a la conferència de presidents"

Avui, Neus Munté ha visitat els Matins de TV3. Lídia Heredia ha entrevistat a l'actual consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, portaveu del Govern i vicepresidenta del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). Han repassat l'actualitat política, el referèndum, les relacions amb l'estat i els lideratges dels demòcrates. Munté ha assegurat que "l'any 2017, l'any del referèndum".

El referèndum

Neus Munté ha estat molt clara sobre el referèndum i ha seguit la línia del discurs que manté el govern: "la prioritat del 2017 a Catalunya es diu referèndum". Així doncs, ha explicat que aquesta és l'objectiu del govern i la promesa de Carles Puigdemont: "estem davant la coherència del president que va dir que venia a complir l'encàrrec del referèndum".

Sobre com s'ha de fer, ha narrat que no hi ha por sinó que l'executiu s'informa: "un govern ha de poder preveure escenaris, no ens preocupa l'advertiment dels lletrats del Parlament" i ha recordat la fortalesa que gaudeix el referèndum "un acord parlamentari que compta amb majoria absoluta no em sembla fràgil".



Sobre els pressupostos

Munté ha estat molt clara i ha dit que sense pressupostos s'acabarà la legislatura i hi haurà eleccions, tal com va avançar Carles Puigdemont. Això sí, ha explicat que "tothom vol millorar els pressupostos però hem de ser conscients del context i de les limitacions que se'ns imposen" en un clar missatge cap a la CUP. "No ens podem permetre no disposar de pressupostos en un moment tan crucial" ha afegit traslladant la pressió als anticapitalistes. Per acabar, ha conclòs que "estic convençuda que són uns bons pressupostos dins uns marges suficients i justos".

Qui liderarà el PDECAT?

El futur del PDECAT i les enquestes que no li són favorables han sorgit en l'entrevista. En aquest sentit, Munté ha parlat sobre qui podria ser el líder dels demòcrates "Artur Mas seria un gran candidat". Tot i el desig expressat, la consellera ha afegit: "en el moment que es fixin eleccions s'escollirà el millor candidat del PDECAT".

