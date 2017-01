Prepotent resposta de Rabell quan li recorden les contradiccions dels comuns

Última actualització Dilluns, 9 de gener de 2017 09:50 h

El líder de CSQP denota frustració i resignació sobre el paper dels seus envers el referèndum

Lluís Franco Rabell no ha mesurat bé una resposta que ha fet a Twitter quan un usuari li recordava les contradiccions dels comuns sobre la seva posició envers el referèndum. El líder de Catalunya Sí Que Es Pot ha contestat de manera prepotent al·legant l'edat els motius pels quals algú no pot entendre la posició dels comuns. Una resposta carregada de frustració i resignació.

L'usuari de Twitter Marc Berneguer i membre dels joves del PDeCAT a Girona engegava un debat a Twitter interpel·lant directament al líder de CSQP, Lluís Franco Rabell, i li preguntava "durant la campanya electoral, @LluisRabell va fer bandera del referèndum. Ara però, parla sobre noves eleccions. Qui menteix a qui?". A la resposta a un altre usuari, Berenguer afegia: "jo vull ser capaç d'ignorar-los, però saber que hi ha gent que se'ls creu em crema per dins".

La resposta del comú ha estat tant contundent com enigmàtica: "La vida és dura. Però ets jove. Aprendràs a patir. Fes-ho en silenci i no atabalaràs la humanitat". Per una banda, intenta imposar el silenci a tots aquells que discrepen de la línia dels comuns. Per l'altra, s'empara en l'edat per justificar que no els entenguin. De fet, és tant com dir que un jove no pot entendre que 'el que es promet i després no es fa és perquè no ha viscut prou en el món de la política'. Tota una declaració davant de la "nova política" que tant predicaven els comuns.

La prepotència de Rabell no ha deixat indiferent les xarxes que s'han bolcat a favor de Berenguer i han criticat durament les paraules del comú. Encara fins avui el debat seguia encès a Twitter amb desenes i desenes de respostes a les paraules de Rabell,

