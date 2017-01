El Español fa el millor regal de Reis a José María Aznar

L'enquesta, un macrosondeig fet per El Español juntament amb l'empresa Sociometric, s'empara en la petició que ja han firmat 11.000 persones a Change.org per demanar a Aznar públicament que lideri un nou partit polític al marge del PP.

El millor regal de Reis que podia haver rebut José María Aznar li ha fet el diari El Español que s'ha empescat una enquesta on assegura que, si l'expresident espanyol creés un nou partit i es presentés, obtindria prop de 4 milions de vots i aconseguiria fins a 51 diputats al Congreso. Els dos principals damnificats serien Ciuadadanos, que es reduiria a la meitat i el PP que perdia 37 escons.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal