Arrimadas confon 'desig' amb 'predicció'

9 de gener de 2017, 16.36 h







#4





Cagarritaneses, SISPLAU, no aconsellis als altres allò que sols fer tu QUAN ESTÀS NERVIOSETA.







I, encara, si tu el VALIUM te'l fotessis amb una "relaxing cup of café con leche" , no seria tan greu com quan tu et prens el Valium amb una copeta d'ANÍS EL MONO, i és aleshores quan desbarres i fas els més espantosos ridículs, pobreta.







De tota manera, per aquests ridículs, tu no et sentis massa ridiculitzat i HUMILIAT, Cagarritoneses: tu pensa que, en moments de crisi, has de...