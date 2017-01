Rebenta el govern d’Irlanda del Nord i els independentistes es fan forts de cara als nous comicis

Última actualització Dilluns, 9 de gener de 2017 17:00 h

Un escàndol que involucra els unionistes i el rebuig al Brexit dels nord-irlandesos donen bones perspectives al Sinn Féin

Guifré Jordan @enGuifre – El govern de coalició a Irlanda del Nord entre unionistes (Partit Unionista Democràtic, DUP en anglès) i nacionalistes (Sinn Féin) ha saltat pels aires aquesta tarda i el país queda abocat a noves eleccions, només 8 mesos després de les últimes. Els partidaris de romandre al Regne Unit tradicionalment s’han imposat a les urnes, però en aquesta ocasió els favorables a la independència respecte a Londres i a la reunificació d’Irlanda estan reforçats. El territori va optar per la permanència a la UE en el referèndum del juny passat, mentre que el conjunt dels britànics hi van votar en contra. Un argument de pes per reobrir el debat territorial, com ja ha succeÏt a Escòcia.

Ús abusiu d'ajudes a empreses per passar-se a les energies renovables



A més, ha estat el vicepresident del govern, del Sinn Féin, qui ha dimitit i ha deixat el país a un pas dels comicis inevitables, i ho ha fet per un escàndol que esquitxa els unionistes. Fa uns mesos es va destapar un ús abusiu d’unes ajudes dirigides a empreses i altres entitats –no a particulars– que l’executiu havia atorgat per promocionar l’ús de les energies renovables en els sistemes de calefacció. Des d'un granger que rebia un milió de lliures per escalfar una caseta en desús durant vint anys, fins a empreses que no tenien sistema de calefacció prèviament i que s'aprofitaven les ajudes per instal·lar calderes i fer-les servir durant tot l'any. En total, 400 milions de lliures presumptament malbaratades.



El vicepresident (Sinn Féin) ha dimitit davant la nul·la assumpció de responsabilitats de la primera ministra



Uns desajustos de tot tipus que es van dur a terme des del departament d’Economia de l’executiu nord-irlandès en la passada legislatura, liderat aleshores per l’actual primera ministra, la unionista Arlene Foster. La dirigent no ha fet el gest de dimitir i, després de rebombori durant les últimes setmanes al territori, ha estat el nacionalista vicepresident, Martin McGuinness (Sinn Féin), qui ha dimitit com a mostra d’indignació per l’escàndol i la nul·la assumpció de responsabilitats unionista. Segons la BBC, si la formació no escull un substitut en una setmana, el país anirà a nous comicis, i el Sinn Féin ja ha dit que no ho pensa fer. El DUP està debilitat i, amb la perspectiva que continuar al Regne Unit és marxar de la Unió Europea, els defensors de la reunificació d’Irlanda es poden fer forts.

