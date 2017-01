Esclata un nou conflicte per a Colau a un local de Sarrià

Última actualització Dilluns, 9 de gener de 2017 18:30 h

L'Ajuntament expulsa una associació de pintors que feia 22 anys que llogava l'espai i estava al corrent de pagament en benefici d'entitats de cultura popular

Ada Colau té un altre front veïnal obert, en aquest cas a un local de Sarrià situat al carrer Canet número 22. El govern municipal ha forçat a abandonar un espai municipal a un col·lectiu de pintors que feia 22 anys s’hi havia establert com a llogater en benefici de diverses entitats de cultura popular, que no tenien seu permanent en aquest districte fins ara. El 2 de gener es feia l’entrega oficial de les claus entre l’Ajuntament i les organitzacions, però encara no han pogut entrar a l’immoble ja que l’associació Pintors Canet 22 s’ha negat a entregar les claus.

El govern Colau, acusat de falta d'honestedat



“El nostre advocat ens ha dit que de cap manera entreguéssim les claus, no, no les entregarem”, ha dit la presidenta del col·lectiu d’artistes, Ute Rebholz, que també ha recordat que sempre han pagat el lloguer. Acusen el govern Colau de falta d’honestedat, ja que segons ells, el regidor del districte, Daniel Mòdol (PSC), els ha amagat fins ara el nou ús que volien fer de l’immoble. El juny passat els va obligar a abandonar la casa, però després d’una recollida de 900 signatures, els va dir que presentessin un projecte més obert per al barri si volen continuar-hi. Quan el van tenir enllestit, l’executiu el va rebutjar i, sense informar-los, van celebrar l’entrega simbòlica del local a les entitats culturals dilluns passat. Ara el conflicte corre el risc d’enquistar-se.



Expulsió de pintors i "col·laboració amb "okupes"



El col·lectiu de pintors ha penjat al seu Facebook diversos missatges on mostren indignació per la maniobra de l’executiu, i fins i tot han utilitzat una imatge difosa pel col·lectiu ‘Sarrià-Sant Gervasi de tots’ –integrat per membres del PDeCAT i Unió del districte–. En el document gràfic s’hi explica l’expulsió de Pintors Canet 22 i es contraposa a la “col·laboració” entre Colau i els “okupes” de l’Ateneu Popular de Sarrià, al carrer Hort de la Vila, 29.

