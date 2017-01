L’Estat es planteja endeutar-se més una vegada ‘fulminada’ la guardiola de les pensions

Última actualització Dilluns, 9 de gener de 2017 19:10 h

El ministeri d'Economia es pot trobar en uns mesos en la disjuntiva de deixar el fons de reserva en números vermells o engreixar el deute públic

L’Estat espanyol es continua passejant per la ratlla del 100% del PIB en deute públic, els nivells més alts des de l’inici de la crisi. A més, en els últims cinc anys ha passat de disposar d’un fons per a pagar les pensions de 66.000 milions d’euros a un de 15.000 milions. És a dir, ja ha 'fulminat' 51.000 milions. La dada ha encès totes les alarmes, ja que si la retirada de diners de la guardiola continua al mateix ritme, es quedarà buida abans no acabi l’any. És per això que el ministeri d’Economia ja té un pla B: emetre més deute, segons explica el digital especialitzat Més Economia.

Emetre més deute públic o deixar la guardiola de les pensions en números vermells



La secretària general del Tresor i Política Financera, Emma Navarro, ha admès que les pensions estan garantides amb els ingressos públics, però que, “en cas extrem”, el Tresor espanyol emetria més deute públic per no deixar el fons a zero. Amb tot, s’ha mostrat confiada que no es necessitarà recórrer a una mesura que amb tota probabilitat no seria benvinguda per la Comissió Europea, tot i que l’octubre passat, el govern encara en funcions de Rajoy admetia, en un pla pressupostari per al 2017, que es necessitarien 16.000 milions de la guardiola. Això suposaria deixar-la en números vermells a finals d’aquest any.

