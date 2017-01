[Exclusiva] Neix la primera associació d’estrangers residents a Catalunya per la independència

Última actualització Dimarts, 10 de gener de 2017 05:00 h

Els principals objectius de l'entitat són poder votar en el referèndum d'autodeterminació i que els 'expats' estiguin informats del procés sense biaix

Guifré Jordan @enGuifre – Municipis, empresaris, comerços, dones, castellanoparlants, animalistes, joves, jubilats, Mossos, gais i lesbianes, pagesos, juristes... Quan semblava que tots els col·lectius amb presència a Catalunya tenien la seva associació –o sectorial de l’ANC– per la independència, en neix una més, tot i que amb una característica diferent a la resta: aplega els nascuts fora de l’Estat espanyol però que resideixen al Principat, centrant l’atenció en els nouvinguts de països del ‘primer món’, principalment l’Europa occidental. És a dir, els anomenats expats. L’entitat, anomenada BCitizeN, es presenta avui a la tarda a la presidenta del Parlament, però no es queda en el posicionament favorable la independència, sinó que va més enllà.

Voluntat que els 'expats' no només consumeixin mitjans de comunicació unionistes



El col·lectiu es dirigeix als residents a Barcelona sobretot de l’Europa occidental, “una de les comunitats més escèptiques” amb el procés, segons fonts de l’organització han explicat a directe!cat. L’objectiu no és fer campanya per l’Estat propi, sinó assegurar que els arribi la informació sobre el debat independentista no només pels mitjans unionistes –que solen fer servir el castellà i per aquest motiu són els més consumits per aquest col·lectiu–, sinó també pels més propers a la sobirania.



Demanen poder votar al referèndum d'independència



Així, “la nostra primera bandera no és la independència, sinó que deixem la porta oberta per a aglutinar totes les ideologies i sobretot la gent indecisa”, diuen. Si una cosa tenen clara, però, és que aquesta tarda demanaran a Carme Forcadell mitjançant un manifest que els expats puguin votar al referèndum sobre la independència previst per aquest setembre, ja sigui pel Sí o pel No.



Toc d'atenció al govern municipal de Barcelona



D’altra banda, BCitizeN també anirà destinat a l’Ajuntament de Barcelona, ja que opinen que al consistori li manquen “polítiques de cohesió a fi que aquests col·lectius puguin participar en la cultura, el dia a dia i la política municipal de la ciutat”, remarquen a directe!cat. A més, també afirmen que de vegades la focalització en els nouvinguts del tercer món per part del consistori fa oblidar el col·lectiu d’immigrants europeus, de perfil sovint molt diferent.



El missatge de BCitizen, destinat principalment als 80.000 estrangers amb nacionalitat de la UE residents a BCN



De fet, al conjunt de Catalunya, hi ha 273.999 residents estrangers amb nacionalitat d’algun país de la UE, dels quals 80.527 viuen a la ciutat de Barcelona. Es tracta del col·lectiu que més ha crescut percentualment des de 2006, quan només n'hi havia 132.850. Al Principat també hi viuen 66.088 persones més de països europeus fora del club dels 28 i 70.307 d’Amèrica del Nord i Central, segons dades d’Idescat de 2016.



Els impulsors, ciutadans d'arreu de la Unió Europea



Entre el nucli fundacional de BCitizeN, hi ha ciutadans alemanys, italians, irlandesos, francesos, noruecs, holandesos o belgues, i estan presidits per la germànica llicenciada en empresarials Ella Mogler. L’arquitecte italià Gianfranco La Cognata, el professor de comunicacions irlandès Cormac Welsh o l’assessor financer holandès Maarten de Jongh són les altres cares visibles del projecte. Entre les activitats previstes per l’entitat s’inclouen debats, conferències o activitats culturals.

