Controvertides declaracions d’Anna Gabriel a ‘La Tuerka’ de Pablo Iglesias

Última actualització Dimarts, 10 de gener de 2017 09:30 h

La cara visible de la CUP explica que hi ha sectors independentistes que "treballa per destrossar-nos"

6 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Anna Gabriel ha remogut els moments de més tensió entre Junts pel Sí i la CUP ara fa un any en una entrevista al programa d’entrevistes de Pablo Iglesias, ‘Otra Vuelta de Tuerka’, dins el projecte ‘La Tuerka’. En concret, la diputada anticapitalista ha recordat el ‘pressing’ que la CUP va viure durant els mesos posteriors al 27S i fins i tot ha arribat a dir que “ens han portat a un terreny per a destrossar-nos”. De fet, ha anat més enllà perquè ha afirmat que això encara succeeix: “Ens han volgut eliminar i encara hi ha gent que treballa per destrossar-nos”.

Junts pel Sí, un "artefacte" per aconseguir la majoria absoluta



Gabriel ha lamentat que Junts pel Sí fos un “artefacte” pensat per obtenir la majoria absoluta al Parlament i que no comptés amb la CUP fins que no va veure que la necessitava per engegar la legislatura. Amb tot, es mostra molesta perquè utilitzessin el ‘pressing CUP’ com a via per interactuar amb la formació anticapitalista. D’altra banda, la portaveu del grup cupaire a la cambra catalana justifica “aliances antinaturals” durant el procés, com la de la seva formació amb els exconvergents, per la situació d’Espanya: “L’anomalia que vivim a l’Estat espanyol és la que fa que sigui impossible fer un referèndum”. I ho rebla: “Hi ha coses que haurien de ser òbvies en una democràcia i encara no ho són”.

Notícies relacionades