Malgrat el TC, les lleis de la desconnexió segueixen endavant

Claravalls Claravalls Claravalls

10 de gener de 2017, 12.47 h

Aquest tc de rates franquistes es español,nosaltres els catalans en la sua i ens la bufa,és un tc hispano i nosaltres som catalans,això vol dir que aquestes rates franquistes i feixistes no ens ha de dir res de res, queda clar no.

Ppsoecs i els seus tribunals són els fills de l'assassí Franco.

Catalunya no és ni serà mai España.||*||