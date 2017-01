Última actualització Dimarts, 10 de gener de 2017 12:50 h

El president de l'ANC apunta a mantenir la mobilització per guanyar el referèndum

Sense cap mena de dubte, Jordi Sánchez no contempla un altre escenari on no hi hagi la convocatòria del referèndum d'independència. El president de l'ANC, en l'entrevista d'avui de El Matí de la República, creu que després d'anys de mobilització i amb una majoria parlamentària independentista que camina sense dilacions cap a la convocatòria del referèndum ara és moment de culminar el procés: "el suport a la independència és molt clar, la percepció és que ho hem fet tot. Ho hem de culminar".



Sánchez considera que els períodes negres i de desànim de l'independentisme, concentrats en el període posterior al 9N fins a la convocatòria de les eleccions del 27S, han quedat enrere: "les enquestes mostraven aquest desànim, però ara ens trobem en un moment de solidesa". El president de l'Assemblea considera que l'acceptació del referèndum està fora de dubte, ja que serà vinculant i "tothom se sentirà vinculat". En aquest sentit, Sánchez apunta que "ja hi ha totes les condicions per, després d'un referèndum vinculant, declarar la independència".

La gran diferència amb el 9N

La comparació constant amb el 9N és una tònica que no ha pogut defugir el president de l'ANC. Per a Sánchez la diferència entre les dues convocatòries rau en la llei de transitorietat jurídica, un marc legal que empararà el referèndum i donarà la cobertura que el 9N no va tenir. Sánchez recorda que la consulta proposada per Mas era ajustada a la llei de l'Estat, una opció que s'ha demostrat que no té recorregut per la nul·la voluntat del Gobierno per pactar el referèndum.

Espanya repeteix la mateixa història

El president de l'ANC ha denunciat el macabre currículum de l'Estat espanyol, si l'any 1940 la dictadura franquista va afusellar a Lluís Companys, president escollit democràticament, ara el 2017 es proposa escriure un altre capítol fosc de la seva història en plena democràcia amb el judici al president Mas per posar les urnes el 9 de novembre del 2014 i seure al banc dels acusats a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per facilitar el debat parlamentari sobre les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent (CEPC). Per a Sánchez, jutjar a Forcadells és "jutjar el Parlament" mentre que el judici contra Mas és jutjar al president d'un país i als més de dos milions de persones que van creure en el dret a decidir.

