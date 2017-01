Rebel·lió dels municipis catalans contra Montoro

Última actualització Dimarts, 10 de gener de 2017 14:00 h

L'Associació Catalana de Municipis demanarà una reunió amb el ministre i prepara una 'gira' internacional per agafar idees sobre com hauran de ser els governs locals amb la independència

Guifré Jordan @enGuifre – Els municipis catalans no volen esperar a la independència per recuperar l’autonomia que la LRSAL –l’última llei de l’administració local – i altres mesures que el PP va retallar-los durant la darrera legislatura. És el que es desprèn de l’ofensiva contra el govern Rajoy que avui ha anunciat el president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) –que aglutina el 97% de les localitats del Principat–, Miquel Buch. En un esmorzar informatiu, ha revelat que avui mateix demanarà una reunió amb el titular d’Hisenda, Cristóbal Montoro, per demanar que com a mínim permeti als ajuntaments invertir els estalvis que generen anualment en les polítiques que ells determinin, i no el ministeri.

L'ACM lamenta la retallada d'autonomia per gastar el superàvit en les mesures que els ajuntaments considerin oportunes



Un decret llei de 2014 especifica en quins conceptes es poden gastar el superàvit –l’Estat no permet als ajuntaments deixar els comptes anuals en dèficit–, amb el criteri de ser “financerament sostenible”. Amb tot, el president de l’entitat municipalista ha reivindicat que no té cap sentit unificar criteris per a tots els municipis catalans, ja que cadascun d’ells té necessitats diferents.



Segons Buch, el 2015 no es van poder aprofitar 500 milions d'euros per polítiques d'ocupació



En aquest sentit, demana que com a mínim el 50% d’aquest superàvit es pugui invertir en polítiques socials i d’ocupació, mentre que l’altre en obra pública, però amb llibertat pels consistoris per triar quines són les més pertinents. Buch ha subratllat que el 2015 el conjunt de municipis catalans no van poder disposar lliurement d’uns 1.000 milions d’euros nets, la meitat dels quals haurien pogut anar a incentivar l’ocupació. El president de l’associació també ha explicat que reactivaran la lluita contra la LRSAL i amb tota probabilitat faran pressió als partit que ja van donar-los suport en la reivindicació abans de les primeres eleccions espanyoles.



Gira internacional per agafar idees de cara al municipalisme en una Catalunya independent



D’altra banda, Buch també ha refermat el suport al procés català de la seva entitat de cara al 2017, i tant és així que des de fa mesos duen a terme diverses iniciatives per repensar el municipalisme en una Catalunya independent. Després de presentar el document ‘Convenció municipalista’ l’octubre passat, ara preparen una gira internacional per estudiar com funcionen els governs locals a altres països. L’ACM explica que l’acció es durà a terme per tenir idees pel supòsit d’una Catalunya independent. No obstant, en cas contrari, les conclusions de l’experiència s’aprofitarà per demanar canvis a les administracions de l’Estat espanyol pertinents.

