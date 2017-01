Comença la campanya de l’opció del No a la independència en el referèndum

Última actualització Dimarts, 10 de gener de 2017 14:55 h

PP, socialistes, Ciudadanos i les principals entitats unionistes uneixen forces per fer un 'Better Together' català

Multitud d’entitats sobiranistes ja han arrencat precampanyes pel Sí a la independència, però mentre la versió oficial dels partits unionistes és que no hi haurà votació, una plataforma unitària per defensar el No en el plebiscit s’estaria coent. Segons el diari digital Economía Digital, el 19 de gener es presentarà Concordia Cívica, un nou projecte que pretén aglutinar els principals entitats i partits defensors de la unitat d’Espanya amb presència a Catalunya. Una espècie de ‘Better Together’, la plataforma unitària dels unionistes durant la campanya del referèndum escocès de 2014. Resta el dubte, però, saber si l’independentisme també serà capaç d’organitzar una plataforma político-social nítidament unitària.

Front comú entre partits i entitats unionistes



Segons Economía Digital, el PP, PSOE, PSC i Ciudadanos ja han donat suport al projecte, mentre que també hi participaran activament Societat Civil Catalana, Empresarios por Cataluña, Clac i l’associació de Periodistes Pi i Margall. Amb tot, la informació apunta que també hi haurà presència de “membres de Federalistes d'Esquerra, sectors de Comissions Obreres, funcionaris públics i de l’àmbit educatiu”.



Per què creen una entitat transversal si creuen que els catalans no votaran?



La nova entitat, que estarà presidida per la catedràtica Teresa Freixes, té un objectiu prou diàfan: “Convèncer amb arguments que Catalunya tingui un millor futur en el conjunt d’Espanya i d’Europa”. Una raó més per pensar que es tracta l’embrió de la campanya unionista donant per suposat que els catalans podran votar sobre el seu futur, ja que si el plebiscit no s'hagués de celebrar, el naixement de Concordia Cívica no tindria tant sentit.

