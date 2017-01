Les xarxes, ‘revolucionades’ perquè la fiscalia demana presó per acudits sobre Carrero Blanco

Última actualització Dimarts, 10 de gener de 2017 17:25 h

La catalanofòbia provocada per l'accident de Germanwings, impune

Més de 43 anys després de l’atemptat que va acabar amb la vida de Luis Carrero Blanco, qui va ser president del govern d’Espanya el segon semestre de 1973 ha esdevingut ‘trending topic’ a Twitter. La raó? Una usuària de la mateixa xarxa social ha denunciat que la fiscalia li demana 2 anys i sis mesos de presó i tres anys més de llibertat vigilada per haver fet acudits sobre Carrero Blanco.

“Kissinger li va regalar a Carrero Blanco un tros de la lluna, ETA li va pagar el viatge cap allà”



L’usuària @kira_95 ho ha fet públic aquest migdia en una piulada que ja té 5.500 ‘retweets’ i que ha aconseguit portar Carrero Blanco a ser una de les tendències a Twitter a nivell espanyol. Entre els acudits que han incriminat la ciutadana, un de publicat el 5 d’abril de 2014: “Kissinger li va regalar a Carrero Blanco un tros de la lluna, ETA li va pagar el viatge cap allà”. La ciutadana, que utilitza el pseudònim ‘Cassandra’ a Twitter, ja ha dit que intentarà pactar amb la fiscalia perquè la condemna no sobrepassi els dos anys i pugui evitar la presó.



La catalanofòbia a Twitter, impune



La informació ha generat debat entre els usuaris de Twitter i reobre la polèmica sobre la impunitat de les recorrents piulades catalanòfobes que es produeixen a les xarxes. En aquest sentit, l’associació Drets assegurava el març passat que 12 mesos després de l’estavellament del vol de Germanwings Barcelona-Düsseldorf, la fiscalia encara no havia portat als jutjats aquells ‘tweets’ fins llavors. El mateix dia que Drets ho va posar de manifest, la fiscalia va informar que havia interposat dues denúncies en relació a les piulades (l'associació de juristes n'havia denunciat 55, de 38 usuaris diferents), tot i que encara no hi ha hagut cap detenció o sentència.



Me pide el fiscal 2 años y 6 meses de cárcel más 3 años de libertad vigilada por chistes de Carrero Blanco. Sólo eso, chistes de un dictador pic.twitter.com/a0eOAtWMgq — Cassandra (@kira_95) 10 de gener de 2017

