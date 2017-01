Un fundador de Terra Lliure carrega contra el discurs victimista d'Anna Gabriel

Última actualització Dimarts, 10 de gener de 2017 16:15 h

"Els vostres enemics són el lerrouxisme dels d'ICV/PODEMOS/COMUNS-Colaus i no la burgesia catalana"

Un dels gats vells de l'independentisme d'esquerres i fundador de Terra Lliure, Fredi Bentanachs, ha escrit una dura carta dirigida a Anna Gabriel i a la CUP. Bentanachs retreu a Gabriel el seu to victimista a l'entrevista que li va fer ahir Pablo Iglesias, líder de Podemos, a Madrid. L'anticapitalista havia dit que "encara hi ha gent que treballa per destrossar-nos" i havia tornat a carregar contra el PDeCAT. La carta és emotiva i carregada de sentiment amb faltes d'ortografia que denoten la veracitat d'una persona autèntica que no va tenir escola en català i que va lluitar-hi, fins i tot, amb armes.

Que no confongui l'enemic

Fredi Bentanachs va lluitar per a la independència quan realment significava nedar en contra de tot i de tothom i ho va fer amb les armes, fundant Terra Lliure. Bentanachs ha mostrat la seva indignació després que Anna Gabriel visités el plató de La Tuerka de Pablo Iglesias. Fredi ha volgut deixar clar que l'Estat sempre ha volgut destruir l'esquerra independentista creen forces espanyolistes d'esquerres: "L'estratègia havia de ser que la CUP aturés al lerrouxisme d'ICV/PODEMOS/COMUNS-Colaus. Autèntics enemics de la CUP creats i alimentats per les clavegueres de l'estat per destruir l'esquerra independentista i ressentir la fràgil unitat de l'independentisme". L'experiència d'en Fredi l'avala i recorda a la CUP que "des que què vàrem fundar el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), el comunisme espanyol i el lerrouxisme ens ha volgut destruir a l'esquerra independentista".

Bentanachs aprofita per fer un toc d'atenció a la CUP: "no vàrem sortir al carrer milions de persones durant cinc anys per uns pressupostos socials ni per un líder lliberal, sinó per aconseguir la independència i recuperar les llibertats perdudes".

Un 'artefacte' que és un insult

Bentanachs s'enfada recordant que Anna Gabriel va dir que Junts pel Sí era artefacte per a destrossar-los i, sobre artefactes, en Fredi també en sap: "dius que JpS era un artefacte que va voler destruir a la CUP com ens compacta. Dues apreciacions: La paraula artefacte és insultant i no és real, la coalició de partits i organitzacions què forma JpS va ser creada com a coalició cap a la independència". A més, l'ex de Terra Lliure recorda que la CUP també és una confluència de diferents partits i moviments socials com JxSí.

Arnaldo Otegi mai ho faria

Aquí ve la part que segurament fa més mal als cupaires quan Fredi compara el que ha fet Anna Gabriel amb el que podria fer Arnaldo Otegi. Cal recordar que Bentanachs va rebre consell i entrenament d'ETA a l'hora de crear Terra Lliure: "les comparacions són odioses però no veig al company Arnaldo Otegui anant a la Tuerka a plorar-li al Pablo Iglesias lo dolent què és el PNB".

Un consell d'algú que ha estat a presó

Per Bentanachs, "anar a Madrid a la boca del llop i plorar al Pablo Iglesias lo dolenta què és la burgesia catalana, no és ser revolucionari sinó que és tenir síndrome d'Estocolm i poca maduresa política". I ho diu algú que va estar a presó per defensar la llibertat de Catalunya. La carta conclou amb un missatge més esperançador: "passem full a les agrors del passat i acabem amb el sofriment del poble pactem fort però votem pressupostos i fem la DUI/RUI i guanyem la llibertat. Serà aleshores quan les eleccions constitucionals a la república marcaran la ideologia de la república".

