Última actualització Dimarts, 10 de gener de 2017 18:40 h

Álvaro Nadal destaca aquesta qualitat dels seus homes

La fal·làcia constantment usada sobre que el patriotisme i nacionalisme no existeix a Espanya i que és un fenomen social que exclusivament succeeix a "la perifèria" es torna a constatar avui després del discurs del ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal. El polític popular ha reivindicat el "patriotisme espanyol" dels alts càrrecs que ha col·locat al seu ministeri.

Durant la presa de possessió dels alts càrrecs del Ministeri, d'Energia, Turisme i Agenda Digital, el ministre Álvaro Nadal ha volgut destacar una característica en comú de tots els seus fitxatges: "tots són uns patriotes".

El popular ha remarcat que tots els alts càrrecs, per sobre de la seva capacitat tècnica i la seva experiència política i professional, compten amb una cosa necessària per a exercir el càrrec, "un compromís amb el país". Nadal ha prosseguit: "això que potser no està tan de moda, es diu patriotisme i significa sacrifici personal, no tenir hores, l'esforç personal i la dedicació al benestar del conjunt del país", ha remarcat Nadal.

