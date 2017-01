Google demostra que Espanya comença a fer-se a la idea que Catalunya s'independitzarà

Última actualització Dimecres, 11 de gener de 2017 05:00 h

Així es pot deduir amb les dades del rànquing de les cerques del 2016

Gerard Sesé @gerardsese - Google ofereix les paraules més buscades de tot el 2016 a escala mundial i segmentada per estats. En aquest enllaç, qui ho desitgi, pot jugar a veure les diferents categories: general, personatges, esportistes i preguntes que comencen pel 'com', 'què passaria' i 'què és'. A part d'algunes dades grotesques a les quals Espanya ja ens té acostumats (la tercera de les celebrities més buscades és La Veneno) també ens deixa clar que els espanyols ja s'estan fent a la idea que Catalunya s'independitzarà.

La quarta pregunta més buscada de tot el 2016

En l'apartat de preguntes, en el rànquing de "què passaria si" la quarta pregunta més buscada de tot el 2016 a Espanya és "què passaria si Catalunya s'independitza". De fet, les cerques arriben al màxim d'interès, segons Google, és a dir, un 100% durant la campanya electoral de les eleccions generals del juny de l'any passat i durant l'11 de setembre, la Diada. Només per davant hi trobem les preguntes: "Què passaria si guanya Trump", "Què passaria si Anglaterra surt de la UE" i "Què passaria si no hi hagués Lluna".

Dades més friquis

Com ja vam explicar en aquest article , després de la victòria de Donald Trump als EUA, les cerques sobre la seva dona van augmentar i, sobretot, acompanyades del següent adjectiu: "desnuda". Però també hi ha altres dades sorprenents com els següents: la primera i segona pregunta més buscades que comença per 'com' són: 'Com ser més carismàtic' i 'Com ser una persona segura i confiada'. També podem trobar que una de les coses més buscades és Pokemon Go o "que és fer la cobra".

