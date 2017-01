Mas dóna per fet que l’inhabilitaran per exercir càrrec públic i espera que “serveixi d’alguna cosa”

Última actualització Dimecres, 11 de gener de 2017 08:50 h

ACN Barcelona .- Artur Mas, expresident de la Generalitat, ha donat per fet aquest dimarts que el tribunal que el jutjarà per convocar el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 l’inhabilità per exercir càrrec públic. Mas ho ha dit en el marc d’una conferència que ha pronunciat a Mallorca, on ha esperat que la inhabilitació “serveixi d’alguna cosa”. L’expresident ha evitat entrar en el debat sobre la successió de Carles Puigdemont al capdavant de la llista del PDECat per presidir la Generalitat. Sí ha esperat, però, que els “judicis polítics” a ell, a les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, al diputat Francesc Homs o a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, puguin “alimentar l’acció de la gent i generar un clima a favor del referèndum”.