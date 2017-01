[Vídeo Exclusiva] La venjança d'Albiol destrossa la carrera professional d'un noi de 19 anys

Última actualització Dimecres, 11 de gener de 2017 11:00 h

Aconsegueix que acomiadin un jove després que aquest li digués "subnormal"

Gerard Sesé @gerardsese - Jaume Abad Martin és un jove de 19 anys de Barcelona que havia complert un somni: treballar a una botiga que es dedica a la seva gran passió: els cubs de Rubik. De fet, en Jaume gaudeix jugant-hi. Té una d'aquelles ments privilegiades que aconsegueix resoldre un cub clàssic amb menys de 15 segons. Però ara ja no podrà treballar a l'estand de l'Illa Diagonal perquè el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol ha aconseguit que l'acomiadin. El motiu? Un error del jove a les xarxes socials.

Una publicació desafortunada

El dilluns 9 a la tarda, Jaume Abad va veure com Xavier García Albiol passejava pel centre comercial de l'Illa Diagonal. Tal com explica el jove, "malgrat que estigui a l'altre extrem de la meva ideologia, vaig voler fer-me una foto amb ell". Després, va creure que seria "divertit" compartir-ho a les xarxes perquè els seus amics el veiessin. L'error del jove de 19 anys va ser acompanyar la foto amb el següent text: "hoy de visita a mi trabajo un subnormal". Val a dir que la publicació no va tenir ressò i va aconseguir només 20 'likes'.

La reacció desproporcionada

Explica el jove que quan va escriure el nom del polític, no va veure que en realitat l'estava enllaçant. D'aquesta manera, 10 minuts després de la desafortunada publicació el mateix García Albiol reapareixia a la botiga presentant-se dient "ha vuelto el subnormal". Abad explica que el líder dels populars va treure el seu mòbil particular i va començar a fer fotos de la paradeta i del mateix jove i va assegurar que el denunciaria per "ultratge a l'honor". A més, hauria amenaçat d'anar a la direcció del centre perquè aquest prengués les mesures oportunes. I l'advertència es va fer realitat. En acabar de fer les fotos a la botiga, Albiol va anar a la direcció del centre.

Disculpes no acceptades

Jaume Abad va adonar-se'n ràpidament de l'error i, primer de tot, va esborrar les publicacions i, en segon lloc, va escriure 4 tuits demanant disculpes. "Era un error meu perquè sóc impulsiu i volia fer broma amb els amics, però volia desvincular l'empresa del meu comportament" assegura Abad. Albiol, lluny d'acceptar les disculpes (com sí que va fer, per exemple, el president Carles Puigdemont amb un home que el va amenaçar de mort i després va demanar perdó) l'ha bloquejat del Twitter.

Silenci a can PP directe!cat ha contactat amb responsables de premsa del Partit Popular. Després de diferents intents i no trobar ningú, finalment ha localitzat una persona que ha explicat que comentaria el cas i respondria, però encara no ho ha fet. Jaume Abad ha visitat el programa Muts i a la Ràdio a RKB i ha explicat en primera persona el seu cas.



directe!cat Menys de 24 hores després, el responsable i amo de l'estand de Rubik va comunicar "plorant" a Jaume Abad que la direcció del centre de l'Illa Diagonal l'hi havia fet prendre una dura decisió arran de la visita d'Albiol: o tancar la botiga o fer fora al seu millor empleat. Així doncs, Albiol hauria fet ús de la seva personalitat pública i el tràfic d'influències del seu càrrec, segons el jove, per fulminar de manera flagrant i exprés al noi de 19 anys. Abad ha explicat que té preparada una carta de disculpes per enviar-li al mateix Albiol. També vol deixar clar que el seu cap, amb qui es porta molt bé, es va veure obligat i pressionat a prendre la decisió.

