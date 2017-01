La ruïna dels aeroports fantasma espanyols torna a quedar en evidencia

Última actualització Dimecres, 11 de gener de 2017 20:30 h

Vuit infraestructures aèries destinades al transport comercial registren menys de 100 passatgers al dia el 2016

Un any més, les dades de passatgers dels diversos aeroports espanyols d’AENA al tancament de l’exercici mostren l’excés d’infraestructures aèries de l’Estat i l’aparent malbaratament de recursos en la construcció d’aquests equipaments. Segons dades d’AENA, vuit aeroports que depenen de l’operador i que tenen vocació d’operar vols de passatgers han registrat menys de 100 passatgers al dia durant l’any passat. D'altra banda, El Prat creix un 11% en passatgers i retalla distàncies amb Barajas, segons informa Més Economia.

Les infraestructures de León, Badajoz, Logronyo, Salamanca, Còrdova, Burgos, Albacete i Osca-Pirineus han registrat menys de 36.600 usuaris en els últims dotze mesos i en algun moment han estat a l’ull de l’huracà de les crítiques sobre la planificació de les infraestructures i la mala planificació dels recursos per part del govern espanyol. Per exemple, el d’Osca-Pirineus començava a operar com a aeroport comercial el 2006 amb l’expectativa d’albergar 160.000 passatgers anuals, però en tot el 2016 amb prou feines n’ha sumat 95. El d’Albacete, engegat el 2003, ha passat del seu pic de 20.000 passatgers l’any abans de la crisi, als 1.277 al tancament de 2016.

A Còrdova, després que AENA es gastés 72 milions d’euros el 2008, la previsió era d’assumir 179.000 usuaris l’any, una xifra que s’ha quedat en 7.397 l’any passat. De fet, la infraestructura andalusa –a poc més d’una hora del de Sevilla en cotxe – va ser un dels exemples que el Tribunal de Comptes Europeu va posar el 2014 per denunciar el malbaratament de fons comunitaris –la UE va destinar-hi 13 milions– . L’informe de la institució també va criticar l’absència de rendibilitat d’altres infraestructures aèries en què la UE va destinar diners per a una expansió, com les de Badajoz, Burgos, Fuerteventura, La Palma, Madrid-Barajas, Múrcia i Vigo.

