Última actualització Dijous, 12 de gener de 2017 05:00 h

Catalunya lidera el rànquing d'augments en donació d'òrgans arreu de l'Estat el 2016

Quan encara no s'ha complert un mes des que La Marató de TV3 va recollir 8,5 milions d'euros en un sol dia, les dades de donants d'òrgans a nivell estatal evidencien una nova mostra de solidaritat de la societat catalana en el món sanitari durant el 2016. Si bé tradicionalment una assignatura del Principat està havia estat la d'aquest tipus de donacions, l'any passat la tendència s'ha capgirat i Catalunya ha estat el territori de l'Estat espanyol on més han crescut.

El 2014 el Principat estava a la cua en donacions d'òrgans amb 29 per cada milió d'habitants, mentre que l'any següent la dada ascendia a 34, només per davant d'Aragó, amb 33. L'any passat, però, la xifra se situa gairebé en 42 i situava el país en desena posició en el rànquing de les disset comunitats autònomes i a tocar de la mitjana espanyola. A més, els hospitals catalans lideren la classificació de transplantaments, superant per primera vegada la barrera dels 1.000 el 2016. Les dades es donen a conèixer només uns dies abans que la propera marató de donants de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits , que se celebrarà entre aquest divendres 13 i el 20 de gener arreu del Principat.