Entitats com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca rebran ajudes fins el 2018

Ada Colau està en el punt de mira de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona per un presumpte cas d'amiguisme al voltant d'unes subvencions que l'executiu ha atorgat a diverses entitats per valor de prop de 530.000 euros. La regidora convergent Francina Vila ho ha denunciat a través de Twitter: "El govern d'Ada Colau aprova un finançament de més de mig milió d'euros a amics 'comuns'. Nepotisme? Amiguisme?".

En concret, l'edil fa referència a dos acords presos en la comissió de govern en la sessió del 29 de desembre passat, mitjançant els quals es fan subvencions de concessió directa a quatre entitats: la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca –de la qual Colau va ser portaveu entre 2008 i 2013–, l'Aliança contra la pobresa energètica, l'associació catalana d'Enginyeria sense Fronteres i COOP57.Les tres primeres reben 336.259 euros fins el 2018 per atendre persones en processos de desnonament o en risc de patir-los i per ajudar aquells que es poden patir talls dels subministraments més bàsics. Pel que fa a COOP57 –una "cooperativa de serveis financers ètics i solidaris", segons el seu web–, rebrà 190.000 euros "per al projecte de creació d´un fons municipal per al foment de l'accés al finançament de projectes d´economia social i solidària" també fins el 2018.