Última actualització Dijous, 12 de gener de 2017 08:50 h

"Els catalans hem superat totes les proves d'estrès i ara volem parlar"

5 ( 4 vots ) Carregant Carregant



El president de Catalunya, Carles Puigdemont, ha visitat aquest matí el programa de Mònica Terribas a Catalunya Ràdio per abordar l'actualitat política. L'entrevista ha girat en dos grans eixos: el principal, el referèndum d'independència que s'ha de fer aquest 2017 i els pressupostos que seran claus per tirar-lo endavant. El president, un cop més, ha assegurat que "estem a pocs mesos de celebrar un Referèndum i només depèn de nosaltres".

El referèndum es farà

Carles Puigdemont ha explicat que el referèndum que se celebrarà aquest 2017 "serà vinculant perquè hi ha un govern compromès a implementar les decisions dels ciutadans". Així mateix ha explicat com serà la consulta: "el referèndum ha de ser clar. I la gent ha de saber què passarà si vota sí o si vota no". També ha volgut deixat clar que serà vinculant: "el referèndum tindrà efectes. No serà ni una consulta, ni una enquesta."

Pactat o unilateral?

Puigdemont vol començar la campanya i fer-ho entrant a debat amb els partidaris del no: "volem lluitar l'argumentari amb el govern espanyol, d'un referèndum pactat". Malgrat això, ha narrat que "a Mariano Rajoy li he proposat fer un referèndum pactat per a la independència de Catalunya. I ho tornaré a fer". El president, però, ha dit que si no hi ha pacte, es farà igualment: "si som capaços d'organitzar-lo, i ho som, el referèndum es farà."

La trempera de la independència

Puigdemont ha refusat la idea que l'independentisme a la societat catalana estigui baixant: "això no és una bombolla, ni un suflé. Hem superat totes les proves d'estrès. El que volem és parlar.". Per això ha tornat a assegurar que "abans no s'acabi el mes de setembre, Catalunya haurà celebrat un #referèndum."

Pressupostos, claus per tirar endavant

Carles Puigdemont ha volgut fer especial referència en la importància que s'aprovin els comptes: "si el govern perd per segon cop els pressupostos, aquest govern no pot continuar governant.". En aquest sentit, ha llançat un missatge esperançador: "em consta que per part de la CUP hi ha un interès a tirar els endavant". Això sí, ha estat contundent en afirmar que "si surt el 'no' el que s'ha de fer és convocar immediatament eleccions. Sense pressupostos no es pot continuar. No és coherent amb el mandat democràtic".

Notícies relacionades