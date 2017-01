Un defensor de Franco es cola a la Casa Blanca de la mà de Trump

El seu posat xulesc i la seva agressivitat verbal l'ha demostrat en múltiples ocasions, com quan va titllar a Mariano Rajoy "d'imbècil" i "retardat mental ". També ha tingut paraules pels independentistes i l'esquerra espanyola i ha estat titllat de feixista a diferents fòrums d'internet.Aquí la seva última intervenció grotesca avui a Espejo Público:

Però la seva trajectòria davant l'opinió pública s'ha forjat fent de tertúlia a Intereconomía o a la COPE i fent articles al diari digital ultra conservador Alerta Digital. També té un blog d'opinió a elCofidencial.com on, sense pèls a la llengua, ha defensat el llegat franquista amb articles com " Con Franco la economía iba mejor " i fins i tot va escriure una carta a la cancellera Angela Merkel demanant-li que obligués Espanya a abolir les autonomies

Roberto Centeno era l'home escollit per Trump per gestionar la campanya basada a seduir al sector hispà dels EUA. Ara que el magnat ja és el president, Centeno esdevé un dels seus assessors. Però... qui és aquest personatge? Centeno és catedràtic d'Economia de l'Escola d'Enginyers de Mines de la Universitat Politècnica de Madrid. Ha dedicat la seva vida al món del petroli, treballant a Campsa, Butano o actualment president d'ENEROIL.

