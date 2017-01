C's demana a l'Estat que pressioni els funcionaris catalans per frenar el referèndum

Última actualització Dijous, 12 de gener de 2017 14:00 h

Carrizossa reclama a Rajoy més intervenció i evitar un tracte bil·lateral amb Puigdemont

Més nervis a l'unionisme, la fermesa del Govern per tirar endavant el referèndum, sigui pactat o no, no només ha propiciat que PP, PSC i Ciutadans encetin la campanya del 'no' malgrat ser contraris a la seva convocatòria, sinó que a més, per veu del portaveu de C's al Parlament, reclama al govern espanyol que pressioni els funcionaris catalans amb una carta que "adverteixi" que el referèndum és il·legal.

Carlos Carrizosa insta el Gobierno a enviar cartes als funcionaris de Catalunya advertint-los que no poden "secundar" el referèndum "il·legal" i, per tant, no han d'obrir col·legis electorals ni entregar les claus d'edificis públics a voluntaris. "Qualsevol ús d'un bé públic ha d'estar supervisat per un responsable públic, que pot i ha de fer complir la llei", ha apuntat. El portaveu demana, a més, a evitar dues situacions més, primer "la fotografia dels Mossos d'Esquadra retirant urnes" i a donar un tracte "bilateral" a Puigdemont, quan decideix absentar-se de la conferència de presidents autonòmics.

