Nous pals a les rodes al referèndum de Lluís Rabell

El líder de Catalunya Sí que es Pot recorda que l'Estat barrarà el pas als funcionaris en cas de plebiscit, però no aporta solucions

El Pacte Nacional pel Referèndum impulsat el 23 de desembre passat establia la voluntat de celebrar un plebiscit pactat amb l’Estat, amb la intenció no només de demanar-lo a Madrid, sinó de fer els possibles per una campanya internacional per aconseguir-lo. Cinc diputats de Catalunya Sí que es Pot van assistir a la cimera i el seu líder, Lluís Rabell, es va comprometre a contribuir-hi però, de moment, encara no ho ha començat a fer. Com a mínim, tenint en compte una piulada d’aquest matí on posa nous pals a les rodes a la votació sense oferir alternatives.

Davant unes declaracions de Carles Puigdemont, que ha descartat que el TC demani als Mossos que aturin el referèndum, el líder de Catalunya Sí que es Pot ha reaccionat així: “L’únic inversemblant és que l’Estat no exigeixi a tots els funcionaris que s’abstinguin de col·laborar amb el referèndum no permès”. Rabell ha continuat així el seu rebuig frontal a un referèndum pactat, mentre que no ha aportat cap acció concreta que la seva formació assumirà per aconseguir l’objectiu marcat pel Pacte Nacional pel Referèndum.



Amb tot, el 23 de desembre, després de la cimera, va afirmar: “Ens comprometem a mobilitzar l’opinió pública i la ciutadania tant de Catalunya, com de l’Estat i a nivell europeu per empènyer al Govern espanyol a negociar les condicions d’un referèndum d’aquestes característiques”. Rabell també va parafrasejar Puigdemont aquell dia: “O referèndum pactat, o referèndum pactat”. Amb tot, tant Ada Colau com Xavier Domènech han obert la porta a buscar una alternativa a l’acord amb Madrid en algunes declaracions durant les últimes setmanes, tot i que no sempre que s’hi ha referit, en el cas del líder d’En Comú Podem.



@apuente L'únic inversemblant és que l'Estat no exigeixi a tots els funcionaris que s'abstinguin de col.laborar amb un referèndum no permès. — Lluís Rabell (@LluisRabell) 12 de gener de 2017

