[Vídeo] Albiol s'oblida de les disculpes del jove i diu que l'empresa ha fet bé en acomiadar-lo

TV3 li pregunta sobre la notícia destapada per directe!cat

Gerard Sesé @gerardsese - Ahir Xavier García Albiol va visitar ahir el plató de TV3 i va ser entrevistat a Els Matins amb Lídia Heredia. La presentadora, ja al final de l'entrevista, es va fer ressò de la notícia que publicava fa un parell de dies el directe!cat sobre les suposades pressions del líder dels populars a Catalunya perquè fessin fora un treballador que l'havia insultat a les xarxes després de fer-se una foto amb ell.

directe!cat. De fet, tal i com es pot veure al vídeo, el popular no li sorprèn la pregunta i, fins i tot, sembla ser que ja se l'esperava. La pregunta fa referència a la notícia que va recollir directe!cat de l'entrevista que va fer el Xavier García Albiol va parlar de la notícia que ahir explicava. De fet, tal i com es pot veure al vídeo, el popular no li sorprèn la pregunta i, fins i tot, sembla ser que ja se l'esperava. La pregunta fa referència a la notícia que va recollirde l'entrevista que va fer el Muts i a la Ràdio a Jaume Abad . dins el programa El Matí de la República.

La resposta d'Albiol ha estat la de negar cap mena de gestió per a que fessin fora el jove de 19 anys, tot i que preparava "una carta amb tota la documentació" per a fer-la arribar a l'empresa. A més, reconeix que va tornar a veure el noi i que va dir-li que el denunciaria i també reconeix haver-li fet fotos.

Albiol, òbvia, però, que el jove es va disculpar amb ell immediatament després de la seva visita, tan personalment com a les xarxes socials tal com ho demostren els tuits que va fer a les 16:59 de la tarda. El tuit desafortunat es va produir a les 16:03. Per tant, la publicació no va estar activa ni una hora. El jove assegura que, a més, tant el Facebook com l'Instagram els té configurats amb "la màxima privacitat" i que "molt poca gent va veure les publicacions". De fet, la d'Instagram només va rebre 20 likes.



Albiol, no només s'oblida de les disculpes sinó que menysprea el dret a equivocar-se, ja que li sembla bé que l'empresa hagi fet fora algú que "insulta als seus clients" quan en realitat ell no va se-ho. Val a dir que, després de la sol·licitud de perdó del jove, Albiol va bloquejar-lo.



Tot i que les desgraciades publicacions van romandre publicades pocs minuts va transcendir d'alguna manera la informació. La direcció de l'Illa Diagonal ha emès un comunicat que assegura que l'Albiol no va anar a parlar amb ells i que l'acomiadament és decisió de la botiga. L'estand de cubs de Rubik va assegurar que el motiu d'acomiadar el jove va ser per l'insult. Tot i així, Jaume Abad assegura que el seu cap en va tenir constància de l'incident i que tan sols va rebre una advertència. Aquella mateixa tarda, fins i tot, segons el jove, va firmar una ampliació de contracte. L'endemà, de forma sobtada, l'empresa canviava d'opinió i l'acomiadava.

