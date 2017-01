La justícia tomba la demanda de Societat Civil contra el directe!cat

Última actualització Divendres, 13 de gener de 2017 05:00 h

SCC, en veure's destapada la informació que els vinculava, va presentar una denúncia contra directe!cat per fer un "absolut menyspreu a la veracitat i amb l'única voluntat d'infamar l'honor de l'actora i la seva activitat", i reclamava una indemnització de 30.000€ per danys i perjudicis per vulneració del dret a l'honor. Una denúncia que el diari va recórrer demanant l'absolució, ja que entenia que no s'havia produït cap de les intromissions denunciades i no faltar a la veritat. En aquest sentit, la defensa del diari exposà que ""el digital dels que votessin sí" fa constar de forma nítida que la seva línia editorial és obertament favorable al procés polític iniciat pels partidaris de la independència de Catalunya, i que l'actora reconeix que és una entitat que té per objectius promoure, difondre i fomentar la cohesió i la convivència a Catalunya i d'aquesta amb la resta d'espanyols, així com promoure, difondre i mantenir la cultura catalana com a part inseparable de la cultura espanyola comuna, havent obtingut molta rellevància en els àmbits polítics tant espanyol com a català".

El jutge dóna la raó al directe!cat, la informació és "veraç"

La sentència nº8/2017 exposa molt clarament que la informació del directe!cat es "veraç" i que es tracta "d'opinions que procedeixen d'un diari en posició política diametralment oposada a la de la demandada, amb la qual existeix un evident antagonisme i la utilització del qual és previsible".El jutge considera que no hi ha cap sacrifici del dret a l'honor en benefici de la llibertat d'expressió.

El magistrat Juan Ignacio Vaquerizas condemna a SCC a pagar les quotes processals, un cop molt dur per una entitat que no ha sabut digerir que directe!cat destapes l'estratègia unionista per criminalitzar els pobles que lliurement han decidit a través dels seus consistoris poder alçar la bandera estelada a l'entrada dels municipis.

fou denunciat per informar d'una iniciativa de Dolça Catalunya que feia una crida a la "resistència ferma" amb la persecució de les estelades col·locades en les entrades dels municipis a través de fotografies que s'enviarien a una adreça de correu propietat de Societat Civil Catalana.informava que aquesta informació, que vinculava directament a l'entitat unionista amb el seu correu, estava acompanyada amb l'enllaç d'una altra secció on recollia actes vandàlics a Palau-solità i Plegamans, Casserres, Girona i Sant Feliu de Codines entre altres. La secció en qüestió, com es pot comprovar en aquest enllaç, fou eliminada , i rebia el nom de 'Catalunya de tots'.