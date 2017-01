Només un de cada deu extremenys sap anglès

Última actualització Dijous, 12 de gener de 2017 20:10 h

Els territoris de l'Espanya interior, els menys avesats a aprendre la llengua de Shakespeare

11 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – La publicació d’un informe de Cambridge University Press ha tornat a deixar en evidència el nivell d’anglès a l’Estat. Mitjançant enquestes a cinc països de la UE, l’estudi conclou que la gran majoria de la població espanyola no té un domini avançat de la llengua de Shakespeare. Amb tot, mirant les dades per comunitats, es pot comprovar una bretxa entre territoris, ja que les autonomies amb menys PIB per càpita i menys densitat de població són, amb diferència, les menys avesades a aprendre anglès. Entre un 10% i un 16% dels residents en aquestes comunitats afirmen tenir un nivell alt o molt alt d’aquesta llengua, és a dir, menys d’un de cada sis. El cas d’Extremadura és el més paradigmàtic, on només un 1 de cada 10 d’habitants el saben.

Les Castelles i Extremadura, a la cua en PIB per càpita, densitat de població i anglès



Castella i Lleó es queda amb un 12%, mentre que Castella-la Manxa i Andalusia arriben al 16%. Extremadura i les dues Castelles són els territoris amb menys densitat de població de l’Estat i, tot i que Andalusia té una densitat sensiblement més alta, sí que acompanya les tres regions a la cua de PIB per càpita. Entre els quatre territoris, Cantàbria és la ‘convidada d’honor’, ja que registra també uns nivells de coneixement avançat d’anglès molt baixos (10%).



Catalunya lidera el rànquing amb Madrid, tot i que amb marge de millora



La mitjana estatal és d’un 22% de persones que, segons l’informe de la Universitat de Cambridge, tenen un nivell alt o molt alt de l’idioma, i Madrid (31%) i Catalunya (27%) encapçalen el rànquing, tot i que amb marge de millora. En conjunt, és una assignatura pendent per a tot l’Estat però, en particular, dels residents a la Moncloa. Mentre han estat presidents, cap dels sis presidents espanyols des de 1976 han demostrat dominar l’anglès, així com tampoc el dictador Francisco Franco, cosa que estén la ‘ratxa’ d’un Estat espanyol amb un cap de l’executiu que no es defensa en la llengua dels residents de la Casa Blanca a un mínim de 80 anys.

Notícies relacionades