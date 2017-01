Reguant mostra sintonia amb Puigdemont mentre estira les orelles a Junqueras

Última actualització Divendres, 13 de gener de 2017 09:45 h

La diputada cupaire remarca el "fil" que els uneix amb el president

Eulàlia Reguant no ha afirmat avui que aprovaran els comptes de Junqueras, però tampoc ha mostrat impossibilitat d’entesa. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, sí que ha mostrat, però, sorpresa perquè “no hem acabat de veure la petjada d’ERC”. És per això que ha reiterat l’exigència que Carles Puigdemont s’impliqui en la negociació, tal com van avançar en la conferència d’ahir. Una mostra més de l’aparent bona sintonia entre el partit antisistema i el president de Generalitat.

Reguant destaca el compromís conjunt de Puigdemont i la CUP, no compartit per Junqueras



En aquest sentit, ha dit que amb Puigdemont hi ha “un fil que ens uneix”, perquè tant ell com els diputats de la CUP tenen el compromís de marxar després d’aquesta legislatura. I ho ha reblat: “La necessitat que tenim tots d’arribar a bon port en aquest moment excepcional fa que tots els que estem aquí per això ens hàgim de seure”. Ara bé, ha assenyalat que “Junqueras no ha dit el mateix”, en referència al fet que el president republicà no s’ha compromès a marxar al final de la legislatura.



La diputada cupaire posa al mateix sac PSC, PP i els comuns



Eulàlia Reguant ha deixat clar també que la CUP no té cap interès a celebrar eleccions al Parlament abans del referèndum. De fet, davant l’advertiment de Carles Puigdemont aquesta setmana que uns pressupostos tombats significaran nous comicis, la diputada anticapitalista ha dit que qui vol tornar a anar a les urnes no és la CUP, sinó els comuns, PP i PSC: “Domènech, Albiol, Iceta i Coscubiela són els que volen eleccions”. Així, ha posat al mateix sac els dos partits unionistes i l’òrbita comú.



La setmana vinent, clau



El consell polític de la formació decidirà el dia 28 de gener si aprova els comptes de la Generalitat i el sí cupaire dependrà en bona part de l’èxit de les seves esmenes, que preveuen arrencar 760 milions més per partides socials i que es debatran la setmana vinent. Entre elles, preveuen destinar 30 milions a crear un banc de terres, i aportacions per crear un parc d’habitatge públic o ampliar la plantilla de professors a les escoles catalanes.

