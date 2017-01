Gibraltar s'expandeix davant la impotència espanyola

Última actualització Divendres, 13 de gener de 2017 09:45 h

Té previstos dos grans projectes immobiliaris a terrenys guanyats al mar

Des de sempre, Gibraltar i els seus ciutadans han girat l'esquena a Espanya. Potser l'expressió servia, d'una manera figurada, per parlar de l'animadversió dels vilatans de El Penyal a tot allò que feia tuf de nacionalisme espanyol. Però ara l'expressió pren un sentit més literal, ja que tal com ha explicat el seu primer ministre, Fabian Picardo, tenen previstos dos projectes immobiliaris a terrenys guanyats al mar.

Gibraltar creix i s'expandeix i el govern espanyol no hi pot fer res. Això mateix ha explicat el seu primer ministre, Fabian Picardo, al seu discurs d'any nou als seus conciutadans, recollit per elConfidencial.com, ha explicat que el seu Govern ha aconseguit impulsar la construcció de 1.700 cases de protecció pública que sortiran a la venda i en règim de lloguer en els pròxims mesos per satisfer la demanda d'habitatge dels habitants del Penyal. Per Picardo, el futur de la colònia no està en dubte, ni tampoc la seva voluntat de seguir desafiant la sobirania espanyola. Les noves cases es construiran en terrenys guanyats al mar que ni tan sols van ser reconeguts pel Tractat d'Utrecht de 1713, amb el qual la Corona britànica va assumir el control de Gibraltar.