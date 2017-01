Degoteig de mostres que evidencien que el món ja espera el referèndum català

Última actualització Divendres, 13 de gener de 2017 12:20 h

Diversos mitjans de comunicació i empreses influents d'arreu del món ja tenen la votació en les seves previsions

Guifré Jordan @enGuifre – Mentre el debat polític i mediàtic a Catalunya i la resta de l’Estat continua instal·lat en el dret o no a fer un referèndum, la comunitat internacional dóna mostres que es creu el compromís de Puigdemont, contret el 28 de setembre durant el debat de la qüestió de confiança. La BBC, diversos mitjans de comunicació especialitzats en informació internacional, un dels bancs més poderosos del món i una agència d’intel·ligència nord-americana coneguda com la CIA a l’ombra ja han assumit el ‘o referèndum o referèndum’.

La BBC es fa ressò de les paraules de Puigdemont, prometent la independència amb un 50%+1 de vots



La BBC es pregunta en un article publicat aquesta matinada: "Intentarà aquest any Catalunya independitzar-se d'Espanya?". La publicació subratlla les paraules de Carles Puigdemont durant el discurs de Cap d'Any i esmenta unes declaracions del president uns dies abans: "Si el 50% més un vota Sí, declararem la independència sense dubtar-ho". La peça també especula amb que "les tensions poden pujar" el 2017 i diu que les enquestes remarquen que el resultat seria ajustat. A més, indica que un 85% de catalans vol votar, basant-se en l'enquesta d'El Periódico de fa unes setmanes.



Deutsche Bank i Stratfor recomanen tenir en compte els esdeveniments a Catalunya



Aquesta setmana un informe de l’entitat financera Deutsche Bank, l’onzè banc del món en volum d’actius, posava la “votació d’independència de Catalunya” entre els 30 temes que els seus inversors hauran de tenir en compte aquest 2017. De fet, el posen en el lloc número 21, per sobre de les conseqüències del Brexit. Una visió que comparteix Statfor, l’agència d’espionatge i intel·ligència nord-americana amb el sobrenom de ‘la CIA a l’ombra’. En un document de previsions per enguany a Europa, l’empresa dedica només un paràgraf a l’Estat espanyol, on diu que “Catalunya continuarà pressionant per la seva independència” i que el Principat “no abandonarà els plans de celebrar” el referèndum, malgrat que Madrid “no ho autoritzarà”.



'Time' i 'Courrier International' ja tenen el setembre marcat a l'agenda



Diversos mitjans de comunicació també han marcat el proper setembre com el mes en què els catalans tornaran a estar citats a les urnes per un plebiscit. És el cas de la revista Time –amb una circulació de més de 3 milions d’exemplars i un abast de 26 milions de persones–, que ho incloïa al llistat de cites importants de 2017 en el novè mes de l’any, al costat de l’assemblea general de les Nacions Unides i el congrés mundial d’enginyeria de l’energia. En el mateix sentit, el setmanari francès Courrier International també inclou la votació entre les tres cites més importants de setembre.



El controvertit article de 'Politico'



Qui s’ha afegit a donar transcendència a la possibilitat d’un referèndum d’autodeterminació català ha estat el setmanari especialitzat influent a Brussel·les Politico. En un controvertit article, donava credibilitat a les intencions de Puigdemont ja que el situava com una de les dotze persones que podrien “arruïnar” l’any 2017 a Europa. El text va aixecar molta polseguera a les xarxes quan es va destapar el perfil del seu autor, però en qualsevol cas és una altra prova que en alguns sectors de la comunitat internacional es pren de manera totalment seriosa la possibilitat que Catalunya pugui decidir el seu futur enguany. The Economist també va mostrar interès en l'esdevenir del procés el 2017.



