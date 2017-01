La BBC deixa el biaix antireferèndum d’‘El Periódico’ al descobert

Última actualització Divendres, 13 de gener de 2017 13:20 h

El prestigiós mitjà de comunicació britànic no passa per alt la dada que el diari unionista va ometre en la seva enquesta de desembre

6 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – La BBC ha publicat aquesta matinada un extens reportatge sobre la situació actual del procés independentista català, on s’explica la intenció de Carles Puigdemont de convocar un referèndum i declarar la independència si el Sí s’imposa. El prestigiós mitjà de comunicació britànic també expressa la reiterada negativa espanyola a concedir-lo, però afirma que la gran majoria de catalans vol exercir el dret a l’autodeterminació. I ho fa deixant en evidència de rebot el biaix antireferèndum d’El Periódico.

El diari del Grupo Zeta va 'passar per alt' que una dada significativa de l'enquesta és el suport aclaparador al referèndum



El 17 de desembre passat, el diari del Grupo Zeta va publicar una enquesta sobre el suport dels catalans al plebiscit i sobre què votarien si se celebrés. La peça va aixecar rebombori a les xarxes, ja que diverses persones denunciaven que el diari amagués la majoria aclaparadora de ciutadans que volen un referèndum, ja sigui pactat o amb la legalitat catalana. De fet, l’article se centrava a posar de manifest la “divisió” de la societat entre els qui aposten per la via unilateral, però ni als gràfics ni a l’interior de la notícia s’explicava que, fent una senzilla suma de percentatges, un 84,6% dels preguntats aposten pel dret a l’autodeterminació.



La BBC identifica 'El Periódico' com a unionista i, de manera implícita, antireferèndum



En l’anàlisi d’avui de la BBC, però, no s’inclou cap dels percentatges que explicita El Periódico, sinó que només s’aprofita l’única conclusió que el diari va ‘oblidar’ interpretant les dades: “Una enquesta recent publicada pel diari amb seu a Barcelona El Periódico, que no es visualitza com a independentista, suggeria que el 85% dels catalans volien un referèndum”. El mitjà britànic es limita a identificar-ne el biaix unionista, però el fet d’escollir l’única dada que no es dóna en l’article original és significatiu.

Notícies relacionades