El Banc Sabadell dóna solidesa al procés

El president de l'entitat es posiciona en contra, un gest que certifica la contundència del camí cap a la República

Josep Oliu ha donat un cop de mà al Govern de la Generalitat sense voler, després d'anys mantenint-se al marge del procés avui ha mogut fitxa per posicionar-se en contra i assegurar que, en cas d'independència, es traslladaria per trobar "aixopluc". Unes declaracions que donen encara més solidesa al procés.

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, s'ha pronunciat obertament aquest matí a la Cambra de Comerç de Sabadell sobre com afectaria el procés cap a la República al seu banc. Oliu considera que hi ha possibilitats reals de trasllat de la seu social de l'entitat en cas que el procés d'independència de Catalunya avanci de tal manera que pugui posar en risc el futur del Sabadell. Oliu ha afirmat que l'entitat podria canviar d'aires i traslladar el seu domicili social "en cas que hi hagués algun risc que ens pogués posar en necessitat de posar-nos sota l'aixopluc de la Unió Europea". Una decisió que no requereix l'aval de la Junta General de l'entitat i que, per tant, es podria prendre en qualsevol moment, si la direcció detecta aquests eventuals riscos, fruit del context polític.

Oliu presenta un escenari impossible

Les paraules del president del Banc estan carregades de molta temeritat, ja que, no només es posiciona en contra d'un procés polític, sinó que, a més, en el cas d'abandonar Catalunya, la República no reconeixeria el Sabadell. Un fet que el deixaria desemparat i sense reconeixement legal, una situació que facilitaria que aquells que ara mateix tenen una hipoteca no estiguin obligats a pagar-la mentre que, aquells que tenen comptes corrents, podrien retirar i mantenir el seu capital donat que la legalitat internacional els empara. directe!cat

