Confiança absoluta del PDeCAT en Junqueras per negociar amb la CUP

Divendres, 13 de gener de 2017

Rebutgen que el President Carles Puigemont s'impliqui en la negociació

Tot i que la relació entre la CUP i Junqueras no estaria passant per un dels seus millors moments, el PDeCAT confia cegament en el republicà per a debatre amb els anticapitalistes i tirar endavant els pressupostos, un fet clau per a poder dur a terme el referèndum d'independència aquest mateix any. Així ho ha assegurat la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que ha rebutjat aquest divendres la possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'impliqui més en la negociació.

Pascal ha assenyalat que la negociació està en mans del "màxim responsable" dels comptes, el conseller d'Economia, Oriol Junqueras, després de ressaltar el paper previ de Puigdemont en les negociacions de JxSí i la CUP: "Puigdemont ha demostrat per activa i passiva durant el seu primer any de mandat que no és un president que s'amaga i que pren el lideratge quan és necessari", ha apuntat Pascal, que ha mostrat el seu convenciment que les negociacions poden arribar a bon port.

No obstant això, ha destacat que no són els Pressupostos del PDeCAT i sí els de JxSí "en unes circumstàncies excepcionals per poder fer el referèndum i guanyar a l'Estat".

