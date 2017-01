La futura Hisenda Catalana a punt per l'endemà del referèndum

Última actualització Divendres, 13 de gener de 2017 17:05 h

Obre 849 places i duplicarà la seva plantilla

El govern no només té previst fer el referèndum sinó guanyar-lo. És per aquest motiu que les estructures d'Estat s'estan construint a bon ritme. Avui, divendres el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat que es convoquen 849 places de personal funcionari i 20 de personal laboral per a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Això va de debò: l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha preparat la seva estructura de llocs de treball per afrontar el creixement previst per a aquest any, amb què el pretén duplicar la plantilla, segons dades consultades per Europa Press i recollides per altres mitjans. Fonts de la Conselleria d'Economia han indicat que la relació de llocs de treball de personal funcionari i laboral plantejats a tancament del 2016 serveixen per estar "preparats per al creixement". Un gest clar de cara a tenir a punt una de les estructures d'Estat més importants: la hisenda catalana.

