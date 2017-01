El govern d’Aragó vol amagar les imatges del monestir de Sixena

Última actualització Divendres, 13 de gener de 2017 19:45 h

Presenta una queixa a TV3 per gravar sense autorització amb un dron, aquesta ho nega i la Guàrdia Civil assegura que denunciarà els fets en cas que s'acabi emetent alguna de les imatges

ACN Lleida .- La direcció general de Cultura i Patrimoni del govern d'Aragó ha traslladat a la Televisió de Catalunya el seu malestar després de detectar el passat 11 de gener la presència d'un dron sobrevolant el Reial Monestir de Sixena, "sense comptar amb l'autorització pertinent". Després de rebre l'avís d'un treballador del cenobi, les monges de l'Ordre de Betlem –que viuen al costat del monestir de Sixena- van comunicar els fets a la Guàrdia Civil. Agents d'aquest cos es van desplaçar fins al lloc i van comunicar a les persones que manipulaven l'aparell, una de les quals s'hauria identificat com a càmera de TV3, la il·legalitat de l'acció, segons apunten des del govern aragonès. D'aquesta manera, la Guàrdia Civil hauria instat aquelles persones a esborrar les imatges suposadament enregistrades, tot advertint-les que denunciaria els fets en cas que s'acabessin emetent, segons asseguren del govern d'Aragó.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han negat les acusacions del govern aragonès i assegura que "el dron que va gravar imatges el passat dia 11 del monestir no és de TV3, sinó d'una empresa que no té cap mena de contracte amb TV3". Segons la CCMA, aquesta empresa s'hauria assabentat que TV3 està fent un reportatge per al programa 30 minuts sobre el litigi per les obres d'art que Aragó reclama a Catalunya i hauria oferir la possibilitat de cedir a Televisió de Catalunya les imatges enregistrades amb el dron "de manera gratuïta", "sense que hi hagués el compromís de TV3 d'emetre-les posteriorment". "En cap cas hi va haver un encàrrec per part de TV3", asseguren des de la CCMA.Després de dies de boira, dos reporters de TV3 també es van desplaçat a Sixena aprofitant les bones condicions meteorològiques "per prendre imatges convencionals amb una càmera amb trípode", segons la CCMA. En aquest sentit, un dels dos reporters va presenciar com l'alcalde de Vilanova de Sixena, Ildefonso Salillas, acompanyat d'un agent de la Guàrdia Civil i una religiosa del monestir, van demanar a l'empresa que esborrés les imatges al·legant que no comptaven amb el permís per gravar en aquella zona.L'alcalde i la religiosa s'haurien compromès a no presentar cap denúncia si s'esborraven les imatges i "l'empresa així ho va fer davant de l'agent de la Guàrdia Civil". Així mateix, Salillas hauria dit, que si es demanava el permís, no tindria cap inconvenient en concedir-lo. En aquest sentit,