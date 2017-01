Polèmica manifestació de policies “espanyols” a Barcelona

Última actualització Dissabte, 14 de gener de 2017 05:00 h

La CUP exigeix a Interior que estigui "amatent" a les actituds "amenaçadores" d'alguns sindicats policials

ACN Barcelona .- La CUP ha exigit aquest divendres al departament d'Interior que estigui "amatent" a les actituds "amenaçadores" de determinats sindicats policials, que "assenyalen" i "assetgen" càrrecs electes. "Aquestes coses sabem com comencen però no com poden acabar. Si passa alguna cosa, responsabilitzarem la conselleria d'Interior", ha avisat la diputada Anna Gabriel. L'esquerra independentista ha acusat "la cúpula sindical d'un determinat sector" del cos dels Mossos d'Esquadra d'"atiar el discurs de l'odi" i de tenir un model policial "inquisitorial". A més, reclama a la Fiscalia de delictes d'odi i discriminació que analitzi la manifestació convocada per diversos cossos policials el dia 17 a Barcelona per la possible presència de persones d'extrema-dreta.

La Plataforma Professional de Cossos i Forces de Seguretat i Vigilància Duanera està formada pels sindicats USPAC, SPC i CAT dels Mossos, SAPOL de la Guàrdia Urbana de Barcelona i altres policies locals, SIPEPOL de la policia espanyola, EUSPEL de l'Ertzaintza i el SIAT de Vigilància Duanera han convocat una manifestació pels carrers de Barcelona dimarts que ve a la tarda per reclamar una millora dels seus drets i condicions laborals.És el primer cop a Catalunya que es manifestaran conjuntament organitzacions de diversos cossos policials de tot l'Estat. Els sindicats demanen "respecte" a la seva feina, "despolitització" de la policia i que els agents no s'usin com a "arma llancívola" o "es pretengui un rèdit electoral". També volen "suport i defensa real sense titubejos" per part de les administracions.Segons la diputada cupaire Anna Gabriel, aquests sindicats no reclamen millores policials sinó "actuar políticament" contra l'espai de l'esquerra independentista a Catalunya i contra Podem i el seu entorn en l'àmbit estatal. "Reclamen permanentment impunitat i privilegis. No volen ser qüestionats ni pel poder legislatiu ni per l'executiu i ara tampoc pels tribunals. Pretenen assetjar càrrecs electes i fan escarni de les víctimes", ha argumentat.En la seva opinió, aquests sectors dels cossos policials representen un model policial "barroer" i "d'altres temps" i beu de les pitjors cultures policials nord-americanes. Tot plegat resulta "sinistre i perillós", ha alertat.Davant la convocatòria d'una manifestació a Barcelona, Gabriel ha exigit al departament d'Interior i al conseller Jordi Jané que estiguin "molt amatents" a les actituds d'aquests sectors policials, ja que –segons ha dit- a través d'entrevistes als mitjans de comunicació i manifestos públics han deixat "amenaces velades en l'aire". "Si passa alguna cosa, responsabilitzarem la conselleria", ha etzibat.En aquesta línia, ha anunciat que demanaran una reunió amb la Fiscalia de delictes d'odi i discriminació de Catalunya perquè estigui alerta davant la concentració anunciada pels sindicats. "Pot haver-hi persones d'extrema-dreta amb antecedents de delinqüència. Cal que s'analitzi, és probable que la Fiscalia hagi d'actuar", ha asseverat.Així mateix, la CUP ha instat el Síndic de Greuges a estudiar un possible incompliment de la Llei de Policia dels Mossos d'Esquadra per part d'alguns agents concentrats a les portes de la Ciutat de la Justícia l'1 de desembre abans del judici al regidor de l'Ajuntament de Barcelona Josep Garganté. Segons Gabriel, alguns mossos (així com agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona) van participar de les concentracions mentre estaven "en exercici de funcions" i per tant no van mantenir el principi de "neutralitat" que se'ls exigeix.La portaveu parlamentària anticapitalista també ha criticat el paper de la resta de forces polítiques: "que estrany que tinguin tanta sensibilitat davant de determinades expressions dels Mossos d'Esquadra i ara estiguin en silenci". Gabriel ha assegurat que la resta d'actors polítics defensen els cossos policials "en nom de la democracia" i, en canvi, "sembla que no els inquieta la politització" que se'n fa.Per la seva part, la regidora de la CUP-Capgirem Barcelona María José Lecha ha avisat que alguns sindicats policials "no els faran callar". "No ho van fer durant el Franquisme, davant les tortures dels JJOO '92, ni el moviment anti-Bolonya. Si no ens han fet callar fins ara, no ens callaran quatre matons que actuen quan estan de servei o quan es treuen l'uniforme. No farem cap pas enrere contra els abusos i la impunitat", ha garantit.A més, ha lamentat que la tasca d'"acompanyament" que té encomanada la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) quedi "invisibilitzada" per un "sector reduït però molt violent que porta a terme abusos de poder", ha dit fent referència al cas de manters "agredits", el "muntatge" del 4-F o l’assetjament" contra treballadores sexuals. "La Guàrdia Urbana ha perdut credibilitat però no els l'hem restat nosaltres, això és el que volen fer creure als veïns", ha afirmat Lecha.Per revertir aquesta situació, la regidora ha demanat que s'"aïlli políticament, social i corporativa" aquests grups policials. En aquesta línia, ha reclamat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i al comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, que "deixin de donar suport indiscriminat públic a qualsevol actuació de la Guàrdia Urbana". "No qüestionen determinades actuacions. Aquest silenci a l'hora de condemnar i la lloança perpètua és molt preocupant", ha afegit.Les regidors María José Lecha i Maria Rovira (CUP-Capgirem Barcelona) hauran d'anar a judici el 31 de gener per un presumpte delicte menor de lesions. Dos delegats de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) les van denunciar per, presumptament, haver-los insultat, amenaçat i agredit durant la concentració prèvia al judici contra Josep Garganté. El sindicat ha demanat al jutge que elevi el delicte i ho consideri atemptat a l'autoritat.Rovira ha assegurat que la denúncia és "ridícula" i respon a "la ràbia i la frustració" perquè Garganté va quedar absolt. Ha assegurat que els incidents a les portes de la Ciutat de la Justícia l'1 de desembre van començar quan diverses persones van intentar "rebentar" la roda de premsa anunciada per la CUP i que, davant les actituds "agressives", es va formar "un cordó" de seguretat.A més, ha reiterat que els fets contra Garganté són "molt greus i no poden quedar impunes". Així, ha tornat a exigir que es depurin responsabilitats polítiques per haver "manipulat" la realitat.