Maquiavèl·lica campanya de Dante Fachin i la seva parella per netejar la seva imatge

Joan Barcelona Barcelona

14 de gener de 2017, 13.56 h

La dona del Fachín sembla que està engripada. Jo he vist el vídeo y realment no fa gaire bona cara. No sé si veuré o no el programa en qüestió, però tinc claríssim que el meu vot no el tindran mai. Sóc català, independentista i d'esquerres, cosa completament possible. No necessito que vingui ningú de la Patagònia ni de Las Hurdes a alliçonar-me.