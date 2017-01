ICV recupera Artur Mas per cridar l'atenció mediàtica

Quim Sant Cebrià de Vallalta Sant Cebrià de Vallalta

14 de gener de 2017, 15.46 h

Foteu igual que els unionistes que tiren contre nosaltres, els indy, el 3% i en Pujol; però si aquests (3%, Pujol i Mas) ja no estant en actiu...



Com que no teniu discurs... bé, discurs sí, arguments vàlids no.