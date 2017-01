Josep Milà, un muntanyenc represaliat pel franquisme

Juan Ruiz Solanes de Figueras - Gerona ESPAÑA AKA SuperCat VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos TODOS los catalanes)

15 de gener de 2017, 05.41 h

NO SOLO EN CORRUPTOS ESTA POR DELANTE LA REGION CATALANA

Catalunya, també per davant d´Espanya en posar preservatius .

Una catalana guanya un concurs amb un rècord: 11 condons col•locats en 1 minut



Una catalana (ignoro si separatista o no), llamada Esther Barrabeig es la campeona en la colocación de condones. Eso solo se consigue con mucha practica. He oio decir que el Centro del Alto Rendimiento de este especialidad deportiva esta en La Junquera (Gerona.



