Iceta enterra el perfil propi del PSC dins el PSOE

Última actualització Dissabte, 14 de gener de 2017 16:35 h

Anuncia la incorporació d'un representant del PSC a la gestora del PSOE abans del proper comitè federal

8 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha anunciat aquest dissabte la incorporació d'un representant dels socialistes catalans a la gestora del PSOE abans del proper comitè federal. En la seva intervenció durant el comitè que ha decidit situar el congrés socialista el 17 i 18 de juny, Iceta ha assegurat que el PSC vol participar activament en el conclau, des del "respecte, la lleialtat, la llibertat i la sinceritat", i ha demanat que els seus militants puguin participar en les primàries.

Les tensions socialistes per la falta de disciplina de vot que van amenaçar al PSC a sortir del PSOE ja s'han esfumat i Miquel Iceta ha claudicat en favor de la gestoria, de rumb clarament anticatalà.



De fet, Iceta ha apuntat que els governs de Catalunya i Espanya han començat a parlar després de cinc anys també per la "molta insistència del PSC i del PSOE", però ha afegit que amb això no és suficient, perquè cal arribar a acords. "Hem de treballar per evitar que el final d'aquest episodi sigui trist. Us demano que treballem junts per aconseguir-ho", ha dit Iceta, que ha carregat contra la posició que està mostrant el Govern i ha constatat que l'única solució passa per unes eleccions anticipades.

Al seu parer, "no és compatible dir que es vol diàleg quan s'ha posat en marxa un compte enrere, quan es posa un ultimàtum sobre la taula, quan es desafia la legalitat". "L'eslògan del Govern és referèndum o referèndum: referèndum acordat, que és impossible, o referèndum a la brava, que tampoc és possible, o bé perquè no se celebra, o bé perquè és un simulacre tan inútil com la consulta del 9-N", ha continuat.

Notícies relacionades