La fiscalia inicia la persecució als diputats de la CUP

P.I. bcn bcn

14 de gener de 2017, 19.14 h

Llavores, la cosa està fàcil: ja podem anar fent-nos selfies mentre trenquem una foto del rei i les hi envien a en Millo per a que es vagin fent una idea de la quantitat de gent que hauran d'anar perseguint.

Potser seria bona idea acompanyar la foto amb el nostre nom i DNI, més que rès per que no se'ls hi acudeixi la idea de descartar les fotos perque els hi resulti massa costosa la identificació de tots ....

Com diuen en castellà: vivir para ver.