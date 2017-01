Castellà confirma que hi haurà una campanya transversal de partits i entitats pel 'sí' al referèndum

Última actualització Diumenge, 15 de gener de 2017 10:35 h

El líder de Demòcrates presenta a Tàrrega la plataforma 'Demòcrates pel Sí' amb Uriel Bertran de Solidaritat i l'economista Elisenda Paluzié

ACN Tàrrega .- El portaveu de Demòcrates de Catalunya, Toni Castellà, ha anunciat que en els pròxims dies es concretarà la campanya transversal entre partits i entitats sobiranistes pel ‘sí’ al referèndum per a la independència, amb el lideratge de l'ANC i Òmnium. El líder de Demòcrates ha insistit que, a nou mesos com a màxim del referèndum, els qui defensen el sí ja van tard. Castellà, però, confia que la campanya s'acceleri en els pròxim dies i que sigui unitària i amb to positiu. Tàrrega ha estat la primera localitat fora de Barcelona on s'ha presentat 'Demòcrates pel Sí', una campanya impulsada per Demòcrates de Catalunya de la mà d'altres formacions independentistes i amb el suport d'independents per demanar el 'sí' a la independència en el referèndum anunciat pel setembre d'aquest 2017. L'acte ha comptat també amb el líder i exdiputat de Solidaritat Catalana per la Independència, Uriel Bertran, i amb l'economista Elisenda Paluzie. 'Demòcrates pel Sí' es va presentar el 13 de desembre a Barcelona amb l'objectiu de ser una campanya "transversal" que anirà cobrint tot el territori per "donar arguments de qualitat i de primera mà" a favor d'un estat propi per a Catalunya. L'acte ha reunit una seixantena de persones a la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.

Segons Toni Castellà, "aquest no és el moment de discutir com es fa o es deixa de fer el referèndum perquè aquest és un encàrrec que té explícitament el Govern la responsabilitat de la societat civil organitzada i els partits és guanyar-lo" i per això considera que és fonamental començar d'immediat la campanya pel 'sí'.

El portaveu de Demòcrates de Catalunya ha anunciat que "en els propers dies, no crec que més enllà d'aquesta setmana, les entitats sobiranistes i els partits del sí acabarem de concretar una campanya que ha de ser transversal" i com a màxim "el més que ve la veurem", a banda de la que pugui fer específicament cada formació. En aquest sentit, ha afegit que "hi ha un acord entre tots que és necessari començar la campanya conjunta i que ha de ser amb el lideratge de l'ANC i Òmnium".

Castellà ha recordat que "estem a nou mesos del referèndum en el termini màxim, perquè depèn de les accions i de l'estratègia podria avançar-se, per tant, anem tard i és necessari que comencem la campanya ja". A més, ha argumentat que cal que sigui una campanya que s'enfoqui "de forma unitària i amb positivitat" després de "massa temps amb una postura resistencialista" per culpa de "les accions contundents i antidemocràtiques del govern espanyol".

D'altra banda, el líder de Demòcrates ha evitat pronunciar-se sobre si la col·laboració amb partits com Solidaritat a la plataforma 'Demòcrates pel Sí" podria derivar en una posterior col·laboració en les pròximes eleccions catalanes.

Per la seva banda, Uriel Bertran ha destacat que "cal activar tothom" i "anirem fent actes pel territori per "escalfar l'ambient i donar arguments a favor del sí a la independència". "Nosaltres volem que sigui un tren que vagi a tota maquina i que ja no es pugui aturar", ha sentenciat. L'economista Elisenda Paluzié ha argumentat que "el referèndum l'hem de donar per descomptat perquè s'hi ha compromès el govern i la majoria de diputats del Parlament i el que hem de fer és començar la campanya per guanyar-lo".

