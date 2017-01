Última actualització Dilluns, 16 de gener de 2017 05:00 h

El noi de 19 anys que va ser acomiadat de l'establiment Rubbiks explica en un vídeo en exclusiva a directe!cat per què creu que Xavier García Albiol sí que va contactar amb la gerència de l'Illa Diagonal i com aquesta va fer pressió al seu cap perquè l'acomiadessin. A la declaració, explica fil per randa els fets i aporta documents que demostrarien sense pal·liatius la seva versió.

Els motius de les mentides segons la versió d'en Jaume Abad:

1- El seu cap ho sabia tot i no l'anava a acomiadar

Jaume Abad, el jove de 19 anys que va penjar una foto a les seves xarxes personals amb Xavier García Albiol insultant-lo el dia 9 de gener, explica que el seu cap de Kubbiks va conèixer a l'instant els fets perquè va compartir la foto a un grup de Whatsapp de la feina. El responsable no ho va trobar motiu per acomiadar-lo i només va advertir-lo que "són coses que no s'han de fer". De fet, directe!cat ha accedit a la conversa íntegra del grup i altres treballadors hi fiquen cullerada fent bromes sobre Albiol en un to distès i de complicitat humorística entre companys de feina.

2- La mateixa tarda renova contracte 2 mesos

El més escandalós dels fets és que si Albiol va amenaçar al jove cap a dos quarts de cinc de la tarda, més tard, el cap de Kubbiks el mateix dia 9 va acudir a l'estand de l'Illa Diagonal i va renovar el contracte al jove per 2 mesos més. Jaume Abad diu que les càmeres de seguretat de l'Illa podrien verificar la seva versió perquè va firmar el contracte sobre el aparador de la botiga. Aquest fet demostraria que el responsable de Kubbiks no només no el volia fer fora sinó que comptava amb ell per a seguir treballant.

3- En menys de 24 hores tot canvia

El dia 10 de gener i quan no feia ni 24 hores que havia renovat el contracte, Jaume Abad explica que el seu cap va venir plorant a la tarda dient textualment "tinc males notícies, m'han dit des de la direcció de l'Illa que o et faig fora o em quedo sense botiga". És una casualitat que l'estand de Kubbiks a l'Illa Diagonal havia de renovar contracte al març. La direcció de l'Illa, doncs, hauria pressionat al responsable de Kubbiks perquè fes fora el jove.

4- Albiol sí que parla amb l'Illa Diagonal

Jaume Abad explica i diu que pot demostrar que les seves xarxes socials tenen una configuració amb màxima privadesa i que ningú a part dels seus amics van poder veure la desgraciada publicació. A més, el tuit amb la foto amb l'Albiol va ser esborrat pocs minuts després. Per tant, la direcció de l'Illa Diagonal era impossible que s'hagués pogut assabentar dels fets. Només si el popular s'hagués dirigit directament a ells.

La direcció de l'Illa Diagonal com Xavier Garcia Albiol han coincidit ha explicat que no hi va haver pressions i que el polític no hauria parlat amb la gerència del centre comercial.

