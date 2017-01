Una històrica de la CUP fa una crida a aprovar els pressupostos i fer front a la ruptura autonomista

Última actualització Dilluns, 16 de gener de 2017 11:00 h

Blanca Serra Puig, membre de la CUP Barcelona, apunta a tirar pel dret i no entrar en una disputa "per les molles"

La pantalla dels pressupostos és, segurament, una de les últimes pedres a la sabata de la gestió parlamentària entre Junts pel Sí i la CUP. Amb el referèndum cada cop més a prop, diverses veus dins de la força cupaire comencen a fer visible la seva posició perquè els anticapitalistes aprovin els comptes que faran possible la votació.

Una de les últimes veus en fer visible aquest posicionament, compartit pel directe!cat en el seu últim editorial , és la de la membre històrica de la CUP Barcelona, Blanca Serra, que en la seva columna d'opinió al diari llibertat.cat ha manifestat en l'article 'Pressupostos 2016-2017: les molles i el pa sencer' que l'actual context polític reclama passar ràpid de pantalla i caminar cap al referèndum. Per a Serra, el debat actual es fa sobre "la base d'una miserable autonomia econòmica basada en l’espoliació permanent" i que allunya l'independentisme de "l'enemic veritable": l'Estat espanyol.La cupaire explica que "no és bo ni realista" entrar a negociar els tributs propis de l'autonomia que representen l'1’1% del que recapta la Generalitat entre els tributs cedits compartits (el 50 de l’IRPF, el 50% de l’IVA recaptat, alguns impostos especials) i els tributs cedits totalment (transmissions patrimonials, successions, patrimoni, joc, i altres). Una situació que provoca una "disputa per les molles i un menysteniment de la necessitat del pa sencer".Blanca Serra recorda que amb la pressió cupaire per aconseguir el pas al costat del president Mas la força anticapitalista va acceptar un acord amb JxS per garantir l’estabilitat parlamentària i enfortir l’acció de govern durant aquesta legislatura, un compromís que recollia no votar en cap cas en el mateix sentit que els grups parlamentaris contraris al procés i/o el dret a decidir quan estigui en risc l’esmentada estabilitat. Un acord que, per a Serra, es va trencar amb l'esmena a la totalitat dels pressupostos 2015-16 i que fou el "bloqueig i l’alineament amb els grups parlamentaris contraris al procés" i fou interpretat com "un trencament de l’acord esmentat"."Sigui com sigui el pressupost 2016-2017 segur que serà millor que el prorrogat del 2015 i no pot ser tractat de la mateixa manera". L'anticapitalista, malgrat no compartir la negociació dels comptes, avisa que queda pendent una etapa de negociacions dures que pivota sobre el que s’ha batejat com “les tres erres”: ruptura, reversió de retallades, redistribució de la riquesa i sentència que "la ruptura ha de tenir la seva concreció en el referèndum sobre la independència que serà decididament una prova de la força de la insubmissió general".Per a Serra, "es fa difícil, en aquesta situació de disputar-se les engrunes, que l’objectiu “que paguin els rics” pugui tenir una implementació real". La cupaire insisteix que en un context autonomista els marges són els que són: "segur que es poden trobar marges per plantejar seriosament tant la reversió d’algunes retallades com la construcció d’una renda mínima garantida que eviti els nivells de pobresa escandalosos que s’estan estenent. Decidir com es vesteix o desvesteix un sant per vestir-ne o desvestir-ne un altre serà, segurament molt dolorós però inevitable". I etziba que la batalla dels pressupostos del 2017 "està i estarà plena de gestos destinats a la galeria, farcits de retòrica pseudoprogressista, però en definitiva el que ens cal en aquest moment és no perdre de vista que el que volem no és una batalla autonomista per les molles sinó una batalla pel pa sencer de la independència".