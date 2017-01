Un extinent de l’exèrcit alerta de les ganes de “la majoria d’oficials” d’intervenir a Catalunya

Última actualització Dilluns, 16 de gener de 2017 13:50 h

Luis Gonzalo Segura denuncia que les forces armades espanyoles són "ultrafranquistes"

L’ombra de la intervenció militar a Catalunya en cas d’independència s’ha tornat a passejar aquest diumenge durant una entrevista al programa ‘El Suplement’ de Catalunya Ràdio a un extinent espanyol. En concret, l’exmembre de les forces armades Luis Gonzalo Segura ha afirmat que “controlar sis milions de persones en un territori, prendre'l i controlar-lo, és molt complex, amb els militars que hi ha no n'hi ha prou”. Així, ell ho descarta, però ha dit que això “no vol dir que la majoria dels oficials, i això és molt important, estiguin desitjant participar a Catalunya”. Unes declaracions que expliquen la carta de l’Asociación de Militares Españoles l’any passat.

"Tenim submarins que no floten i carros de combat que no disparen"



Un altre dels motius pels quals Segura no creu possible una intervenció al Principat és l’estat dels recursos de l’exèrcit: “Tenim submarins que no floten i carros de combat que no disparen, no tenim capacitat operativa suficient”. L’extinent ho ha desenvolupat posant de manifest que “120.700 i escaig” militars no són suficients perquè “Catalunya és un territori geogràficament complex” i “controlar 6 milions de persones en un territori” és molt difícil.



Segura no cessa la seva denúncia



Luis Gonzalo Segura va ser expulsat de l’exèrcit espanyol el juny de 2015 per destapar diversos escàndols de corrupció i condicions precàries al cos i el Tribunal Suprem va ratificar la decisió de Defensa el mes passat. L’extinent, però, no cessa en la campanya de difusió de les mancances de les forces armades espanyoles i a l’entrevista de Catalunya Ràdio ha descrit la institució com a “ultraconservadora i ultrafranquista, no es fia de les seves pròpies tropes, i això és heredat del passat”. Segura no és, però, l’únic que ha denunciat les condicions a l’exèrcit espanyol en els últims temps.