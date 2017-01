El govern espanyol i la ‘caverna’ ja treballen per rebentar l’acte de Puigdemont a Brussel·les

Última actualització Dilluns, 16 de gener de 2017 16:10 h

'El Mundo', 'La Razón' uneixen forces a la batalla que vol plantar el ministre Alfonso Dastis

15 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – L’anunci de la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva la setmana vinent a Brussel·les ha deixat descol·locat tant el govern espanyol com els principals diaris de l’Estat, que no han pogut fer res per evitar-la abans que la Generalitat la fes pública. No obstant això, tot fa pensar que la Moncloa no es quedarà de braços plegats i tractarà de rebentar l’acte d’alguna manera, com podria ser contraprogramant-lo o responent de manera enèrgica amb una posada en escena que pugui minimitzar l’acte. L’ofensiva ja compta amb la complicitat de la ‘caverna mediàtica’, que ja ha començat una campanya de desprestigi de l’esdeveniment.

El ministre d'Exteriors mostra voluntat de plantar batalla



El ministre d’Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, ha avisat avui que farà front a “qualsevol intent de justificar” el referèndum català a Brussel·les. Preguntat sobre la conferència que faran el 24 de gener al Parlament Europeu el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, Dastis ha dit que el govern espanyol respondrà “quin és l’ordre jurídic a Espanya i quina és la situació”. “Farem front a qualsevol intent de justificar una cosa que des del punt de vista jurídic no és justificable”, ha remarcat el responsable de la diplomàcia espanyola.



La Razón: "La gent no és la prioritat de Puigdemont"



Al seu torn, alguns mitjans de comunicació de l’Estat ja col·laboren per debilitar la iniciativa de l’executiu català. És el cas d’El Mundo, que avui ha publicat una notícia titulada: “Cap autoritat de les institucions europees rebrà Puigdemont a Brussel·les”. La sensació de fracàs que desprèn la capçalera de la informació s’afebleix a l’interior: “Els representants del Govern no seran rebuts per les autoritats europees. Ni les del Parlament ni de la Comissió Europea, segons confirmen fonts d’ambdós. Ni l’han buscat, expliquen des de les dues parts”. D’altra banda, en un bitllet d’opinió de La Razón, el diari de Francisco Marhuenda afirma que mentre que Puigdemont anirà a Brussel·les, “faltarà a la conferència de presidents de demà, amb la qual cosa desatendrà les necessitats dels catalans. La gent no és la seva prioritat”.

Notícies relacionades